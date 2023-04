“Si, sono io il ragusano che ha vinto al Superenalotto 4 milioni di euro”

Ci siamo riusciti. Era un nostro sogno. Abbiamo trovato il ragusano che ha vinto al Superenalotto con una quota del sistema che, lo scorso mese di febbraio, è riuscito a vincere una cifra milionaria, sbancando, insieme ad altri 90 fortunati, 371 milioni di euro e vincendo ciascuno circa 4 milioni di euro. Non possiamo comunque rivelare il suo nome e cognome. Per mantenere l’anonimato lo chiameremo Mario Rossi.

Intervistatore: Oggi siamo qui con Mario Rossi, un fortunato vincitore del SuperEnalotto di Ragusa che ha vinto una somma milionaria. Mario, benvenuto e congratulazioni per la tua vincita!

Mario: Grazie mille! Sono ancora sotto shock, non riesco a credere di aver vinto una cifra così alta.

Intervistatore: Ci racconti come è successo? Come hai scoperto di aver vinto?

Mario: Tutto è successo per caso, in realtà. Ero al bar con alcuni amici e ho deciso di provare la fortuna al SuperEnalotto. Sono andato in tabaccheria in corso Vittorio Veneto. Non gioco spesso, quindi è stata davvero una sorpresa quando ho controllato i numeri e ho visto che avevo vinto.

Intervistatore: Fantastico! E ora che hai vinto questa somma incredibile, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Come cambierà la tua vita?

Mario: Beh, innanzitutto, penso che questa vincita mi dia l’opportunità di realizzare alcuni sogni che avevo da tempo. Vorrei aprire un ristorante qui a Ragusa, perché ho sempre amato cucinare e vorrei condividere questa passione con gli altri. Inoltre, vorrei investire parte del denaro in progetti a beneficio della comunità locale, come il miglioramento delle strutture sportive e la creazione di spazi per i giovani.

Intervistatore: Che meraviglia! Hai intenzione di smettere di lavorare?

Mario: No, non ho intenzione di smettere di lavorare. Penso che sia importante continuare a impegnarsi e a crescere, anche se si ha la fortuna di avere una sicurezza economica come questa. Tuttavia, mi concederò un po’ di tempo per viaggiare e rilassarmi con la mia famiglia.

Intervistatore: Hai qualche consiglio per le persone che sperano di vincere al SuperEnalotto come te?

Mario: Non so se posso dare consigli, visto che la mia vincita è stata del tutto casuale. Però, posso dire che è importante non perdere la speranza e continuare a sognare, perché a volte i sogni si avverano, come è successo a me.

Intervistatore: Grazie mille, Mario, per aver condiviso la tua storia con noi. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro e buona fortuna con i tuoi progetti!

Mario: Grazie a voi per l’intervista e buona fortuna a tutti i giocatori del SuperEnalotto! E naturalmente buon pesce d’aprile.