Si scontra con auto e scappa via. Dopo incidente si cerca il colpevole

di Pinella Drago – La conducente dell’auto coinvolta nel sinistro è attesa nella sede della Stazione dei carabinieri per presentare denuncia di quanto accaduto ieri sera, intorno alle 23, nella strada che costeggia la piscina comunale di Pozzallo. Qui si sarebbe registrato un incidente stradale nel quale sono state coinvolte due autovetture. E mentre una delle due macchine è rimasta ferma sul posto, l’altra si è andata alla fuga con all’interno l’uomo che la guidava. Una dinamica del tutto curiosa e soprattutto fuori dal canonico clichè. A rimanere stupita la donna che era al volante della sua auto e che ha visto scappare il conducente che si trovava alla guida dell’altro mezzo. Non ci sarebbero stati feriti e se l’auto della signora è stata incidentata, dell’altro mezzo non ci sono notizie. Nonostante avesse “perso” un cerchio del copertone, il conducente non ci ha pensato due volte a lasciare il posto del sinistro per darsi alla fuga. Mentre tutto ciò accadeva una pattuglia di carabinieri stava transitando per la zona a monte della spiaggia di Raganzino impegnata in un servizio di controllo del territorio, assieme ad altri colleghi, nella cittadina marinara. I militari hanno trovato la donna preoccupata di quanto accaduto ed hanno accertato le buone condizioni di salute della vittima. A lei spetta la denuncia per omissioni di soccorso che la stessa dovrà presentare ai carabinieri. Attivata, nell’ambito della ricerca del fuggitivo, la rete di lettura dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati che si trovano nella zona per individuare l’uomo che è scappato dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente. Solo doverlo individuato si potrà capire il perchè della fuga.



© Riproduzione riservata