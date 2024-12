Si riuniscono i 40enni di Chiaramonte: la classe 1984, un tuffo nei ricordi

Si sono riuniti ieri sera, 27 dicembre, in una nota pizzeria della città, la classe 1984, tutti i 40enni di Chiaramonte Gulfi. In tutto erano presenti 37 persone ( in totale, da ufficio anagrafe, i 40enni della piccola città sono 85). Non tutti, ovviamente, erano presenti: alcuni per motivi familiari, altri perchè vivono fuori città, altri perchè, purtroppo hanno lasciato questa terra troppo presto.

La serata

Una serata emozionante, organizzata da Romina Cutrera. Armata di buona volontà, dopo aver recuperato i contatti telefonici e i nominativi di tutti, ha creato un gruppo what’s app e da lì è partito tutto: la data dell’incontro, il luogo, l’ora. E così, durante la serata, una lunga tavolata ha ripercorso il viale della memoria. Non solo un tuffo nel passato, ma anche un modo per ragionare su come sia cambiato il mondo. I ragazzi del 1984 hanno vissuto la giovinezza negli anni ’90 e da allora, tutto è cambiato. Sono scomparsi i numeri di telefono fissi, che si ricordavano a memoria. Sono cambiati i luoghi d’incontro (a Chiaramonte era la canonica). Sono cambiati i modi di vestire, non esistono più alcuni storici locali di Chiaramonte in cui comprare patatine e caramelle (un vero lusso a quei tempi) e, forse, è cambiato anche il modo di relazionarsi fra le persone. Negli anni ’90 esistevano ancora le cabine telefoniche, il cellulare è arrivato molto tempo dopo e al massimo si scriveva un SMS o si faceva uno squillo per non sprecare i soldi della scheda. Si giocava ancora per le vie del paese o anche al campetto di calcio a San Vito o a Santa Teresa. Ci si riuniva il sabato sera alle 21.30 e si rientrava alle 23 e non si poteva andare in molti locali, al massimo si poteva mangiare una pizza d’asporto seduti sul muretto della villa. Altri tempi. Durante la serata, animata sempre dai 40enni che si sono attrezzati con cassa e microfono, sono state tante le risate, i ricordi di quelle classi A, B, D ed E (oggi ci sono solo due sezioni a Chiaramonte) e una promessa: quella di non perdersi mai e di rinnovare ogni tanto una serata in compagnia di tutti.





