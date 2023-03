Si rifà il look il corso di Chiaramonte Gulfi. Ci saranno dei disagi. I lavori e la viabilità alternativa

759.000 euro per rifare l’intera pavimentazione di Corso Umberto a Chiaramonte Gulfi, la via principale della città. A breve inizieranno i lavori che per la particolare conformazione della città e della principale arteria viaria, inevitabilmente ì creeranno I lavori disagi tra i residenti i quali saranno chiamati, commercianti in primis, a qualche sacrificio. Non mancano già le prime lamentele anche se per il momento, sono state individuate alcune soluzioni alternative quantomeno per limitare i disagi dei commercianti ed a tal proposito è stata già effettuata una riunione fra Comune e titolari di esercenti per informarli su quanto avverrà nei prossimi mesi.

QUANTO DURERANNO I LAVORI?

L’ultimazione dei lavori al Corso Umberto di Chiaramonte è prevista prima di Natale 2023 anche se l’impegno da parte della ditta e dell’amministrazione comunale, a quanto ci risulta, è quello di anticipare la data di ultimazione il prima possibile proprio in vista degli obiettivi disagi che essi determineranno. La viabilità subirà dei notevoli cambiamenti. Per evitare di passare da Corso Umberto, infatti, sarà necessario fare una deviazione, una volta arrivati all’ingresso del corso, per via Fonderia, ove sarà quindi possibile transitare per piazza San Salvatore e per via Castronuovo. Per andare in piazza Duomo sarà necessario passare dalle vie laterali o fare il giro da piazzetta San Filippo. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare lo scarico merci per i commercianti che hanno i loro esercizi al Corso Umberto, sono già stati predisposti degli stalli in piazza Duomo.

E’ anche previsto che tratti del Corso vengano riaperti man mano che i lavori verranno svolti. Infatti, si partirà dalla parte alta del corso (per intenderci, incrocio Santa Caterina) e man mano che i lavori saranno effettuati quella parte di corso verrà liberata e riaperta allo scarico delle merci.

IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è arrivato nel 2021, durante il governo Musumeci (a Chiaramonte era sindaco Sebastiano Gurrieri), dopo un lungo iter avviato dalla precedente amministrazione Fornaro. Si tratta di un finanziamento, esattamente, di 1 milione e 100 mila euro nell’ambitro del Piano di recupero e tutela dei centri storici di Sicilia. I lavori sono stati aggiudicati per 758.984,24 euro iva compresa e sono stati consegnati la scorsa settimana, e già da oggi il Corso è chiuso al traffico.