Si riapre il processo Peppe Lucifora

La corte di Assise di appello di Catania, presidente Elisabetta Messina, riapre il processo per l’omicidio di Peppe lucifora, il cuoco modicano ucciso in circostanze mai chiarite dentro la sua casa.

Infatti, è stata rigettata l’eccezione della difesa dell’imputato della inammissibilità dell’appello delle parti civili. E’ stato ordinato che siano risentiti tutti i periti e consulenti ascoltati in primo grado.



Inoltre, dispone che siano sentiti il medico legale, dottor Iuvara e 12 testi non sentiti in primo grado e nomina un nuovo perito d’ufficio, il maggiore dott. Cesare Rapone dei Ris di Roma per cercare nuove tracce biologiche presso l’abitazione di Lucifora. Rinviata udienza al 5 dicembre 2022 per il giuramento del perito. L’Ordinanza è stata emessa all’udienza di oggi. Il procuratore generale era la dott.ssa Ledda.