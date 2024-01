Si mette in sicurezza l’area dell’ex deposito locomotive della stazione di Modica: interviene RFI

Rete Ferroviarie Italiane mette in sicurezza l’area dell’ex deposito locomotive della stazione ferroviaria di Modica. Ad annunciarlo, il sindaco Maria Monisteri: “Nel giro di qualche giorno, già il 2 di gennaio ci era stato comunicato di un avvenuto sopralluogo e dopo poco dato formale incarico per i lavori che garantiranno la conservazione e la messa in sicurezza del bene strutturale”.

A RISCHIO LA STABILITA’ DELL’EDIFICIO

La situazione di stabilità dell’edificio era a rischio, e RFI ha delimitato il perimetro con una rete. L’azione è stata intrapresa dopo un sollecito del comandante della Polizia Locale di Modica, Rosario Cannizzaro, e del comandante della stazione dei Carabinieri di Modica, Gianni Grillone.

RFI ha anche comunicato che sono state avviate attività propedeutiche alla progettazione degli interventi manutentivi e di riqualificazione dell’immobile, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa.