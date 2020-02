Si istituisce il Mercatino delle pulci in via Roma - Ragusa Oggi

Si istituisce il Mercatino delle pulci in via Roma

Con determinazione sindacale n. 14 adottata in data odierna si autorizza il dirigente del VI Settore – Sviluppo economico – a concedere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per l’istituzione del Mercatino delle pulci per l’anno 2020 da realizzarsi in via Roma.

Il provvedimento sindacale scaturisce da una richiesta presentata da Giorgio Battaglia, legale rappresentante dell’associazione “Hereusium” che ha avanzato istanza al Comune per il rilascio dell’autorizzazione per n. 20 postazioni di mq 3,00 per un totale di 60 mq da destinare a 21 operatori per il Mercatino delle pulci che si terrà, dalle ore 9 alle ore 14, in via Roma, nel tratto compreso tra Corso Italia e via Salvatore, nei giorni 1 e 22 marzo, 5 aprile, 3 e 24 maggio, 7 giugno, 4 ottobre, 1 e 22 novembre, 6 e 20 dicembre.

L’autorizzazione riguarda anche altre 4 postazioni di mq 3,00 per un totale di mq 12 destinata a 5 operatori per il mercatino che dovrà tenersi, sempre in via Roma dalle 9 alle 14, nel tratto compreso tra via S. Anna e Corso V. Veneto, nelle seguenti giornate: 16 e 23 febbraio, 8, 15 e 29 marzo, 12,19 e 26 aprile, 10, 17 e 31 maggio, 14, 21 e 28 giugno, 11, 18 e 25 ottobre, 8, 15 e 29 novembre, 13 e 27 dicembre.

Il mercatino delle pulci verrà sospeso nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020.