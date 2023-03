Si è dimesso il comandante della Polizia municipale di Vittoria

Si è dimesso il comandante della Polizia municipale di Vittoria Gaetano Piscopo. A tre mesi dalla sua nomina, avvenuta il 29 dicembre scorso, Piscopo ha rassegnato ieri le dimissioni. Dall’1 aprile non sarà più il comandante della Polizia municipale.

I MOTIVI DELLE DIMISSIONI



Piscopo ha condotto e guidato i vigili urbani per tre mesi. Aveva partecipato al bando concorso del comune ex articolo 110 e aveva firmato il contratto. Ma una serie di accertamenti interni al comune avevano condotto a mutare il suo contratto che dopo il primo mese era diventato a titolo gratuito.

“Ritorno al mio lavoro di avvocato, che avevo sospeso per assumere questo incarico a Vittoria. Come la legge prevede, mi ero sospeso dall’Ordine degli Avvocati. Ma non posso continuare a svolgere questo lavoro a titolo gratuito, per di più viaggiando da Niscemi, dove risiedo. È necessario che io riprenda la mia attività di avvocato e lo farò dal primo aprile. Ringrazio l’amministrazione per la fiducia e per avermi dato questa opportunità, ma è necessario che io ritorni al mio lavoro”.



Gaetano Piscopo era stato a lungo comandante del Nucleo Radiomobile di Vittoria con il grado di maresciallo. Aveva diretto anche il Nucleo radiomobile. Dal 2018, era diventato tenente ed era stato trasferito a Enna. È in pensione dal primo gennaio 2021 e svolge la professione di avvocato a Niscemi.

La nomina del comandante e la delibera del 29 dicembre scorso è uno dei punti su cui si è soffermata la relazione dell’ispettore regionale Francesco Riela, che ha concluso un’ispezione al comune di Vittoria due settimane fa. Intanto, la Regione ha disposto una seconda ispezione, affidata ai funzionari Antonio Sajeva e Francesco Riela. Nel decreto di nomina sono indicati otto punti e attui amministrativi su cui si dovranno fare accertamenti pe verificarne la legittimità. I due ispettori avranno 90 giorni di tempo per completare il loro lavoro.

Riela a Sajeva si sono già insediati due giorni fa e hanno iniziato la loro attività