Si continuano a realizzare infrastrutture per servire un aeroporto che avrebbe potuto avere un destino diverso

Si continua a lavorare alla realizzazione di strutture decisamente più adeguate per raggiungere l’Aeroporto di Comiso. In particolare, è stato effettuato oggi un sopralluogo lungo il cantiere del lotto 6 sulla Sp. 129, itinerario di collegamento tra la SS 514 Ragusa-Catania, l’aeroporto di Comiso e la SS Comiso-Vittoria.

I LAVORI DEL LOTTO 3

I lavori, che rientrano nell’appalto con il lotto 3 che è stato già completato, sono eseguiti dal Consorzio Fenix di Bologna con finanziamento da fondi Pac (Piano Azione e Coesione) della Regione Siciliana (31 milioni di euro) e fondi ministeriali.

SI LAVORA ANCHE AD OPERE IDRAULICHE

È in fase avanzata la realizzazione delle opere idrauliche e di adeguamento del canale a margine dell’aeroporto di Comiso, lungo la strada provinciale n. 5, che eviterà l’allagamento della pista in caso di avverse condizioni meteorologiche.

L’AEROPORTO DI COMISO AVREBBE MERITATO DI MEGLIO

Peccato che l’aeroporto di Comiso sia quello che è: una struttura che avrebbe potuto essere volano per l’economia iblea e invece si ritrova ad essere decisamente sottodimensionata rispetto a quello che avrebbe potuto essere. Lo abbiamo detto tante volte e ce lo confermano anche i continui tagli ai voli operati dalle compagnie low cost che operano a Comiso. Certo, la fusione con la SAC, tra l’altro, dal nostro punto di vista non ha aiutato, anche se molti l’hanno ritenuta necessaria e si ostinano a dire che non è cambiato nulla. Puntuali, tra l’altro, ogni tot mesi vengono diffusi i report sui voli.

I dati sul numero di passeggeri su Comiso sarebbero sempre in crescita. L’aeroporto di Comiso ha avuto 3.320 movimenti e 364.735 passeggeri nel periodo da gennaio a dicembre 2022.

AEROPORTO DI COMISO, I DATI

Per Assoaeroporti, dunque, l’aeroporto di Comiso è sempre in crescita, anche se non riusciamo a cogliere l’evidenza di questo dato. Vero è che i dati a cui si fa rifermento sono relativi al numero di passeggeri rispetto al 2021 e al 2019, cioè a un anno di pandemia e all’ultimo anno pre-pandemia. I movimenti sarebbero cresciuti del 19,2% rispetto al 2021 e dell’ 11% rispetto al 2019; i passeggeri quasi dell’83% rispetto al 2021 e del 3,9% rispetto al 2019. Prendiamo atto di questi dati, comunque. Ma resta un fatto importante: l’aeroporto di Comiso ha comunque meno di un milione di passeggeri l’anno e secondo noi questo è un dato che non andrebbe comunque festeggiato.

Nel periodo giugno – settembre 2022 lo scalo ragusano ha visto invece transitare 167.509 passeggeri contro i 126.294 del 2019 con ben +32.63%. Ricordiamo che dalla provincia di Ragusa si potrà volare

alla volta di Bruxelles Charleroi 3 giorni a settimana; su Bologna due giorni a settimana (3 per luglio, ago-

sto e settembre); su Pisa tre giorni a settimana; Bergamo 3 giorni a settimana; Malpensa 6 giorni a settimana; Fiumicino 5 giorni a settimana (sei per giugno, luglio e agosto); Treviso tre giorni alla settimana.