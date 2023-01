La compagnia aerea Ryanair sta per annunciare i propri programmi per la stagione estiva del 2023 per l’aeroporto di Comiso. Ma ci sono già delle prime attendibilissime indiscrezioni. A dispetto della situazione incerta causata dalla pandemia di COVID-19, Ryanair avrebbe confermato tutte le rotte dell’anno scorso, con alcune piccole modifiche.

Ecco le tratte aeree da Comiso

A partire dal mese di giugno, Ryanair offrirà voli verso Bruxelles Charleroi tre volte a settimana, Bologna due volte a settimana (tre volte durante il picco estivo), Pisa tre volte a settimana, Bergamo tre volte a settimana, Malpensa sei volte a settimana e Fiumicino cinque volte a settimana (sei volte durante il picco estivo), Treviso tre volte a settimana.

Voli internazionali anche da Catania

Inoltre, Ryanair ha confermato una serie di voli internazionali da Catania per la prossima stagione estiva, tra cui Atene, Berlino, Charleroi, Budapest, Cracovia, Francoforte Hahn, Katowice, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid, Marsiglia, Malta, Siviglia, Sofia, Varsavia e Vienna. Tuttavia, alcune rotte come Catania-Eindhoven e Catania-Rodi sono state rimosse, mentre la rotta Catania-Alghero è stata ripristinata.

In generale, questi nuovi voli rappresentano un’ottima opportunità per i residenti della zona di Comiso e Catania di visitare diverse città europee e internazionali durante la prossima stagione estiva.

I voli non sono ancora online nel portale-app della compagnia aerea ma da fonti vicine alla Sac apprendiamo che saranno caricati a breve scadenza.