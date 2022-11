Aeroporto di Comiso, il numero dei passeggeri è aumentato. E allora, perchè Catania non lo tutela e non lo fa crescere?

Sono stati resi noti i dati relativi al numero di passeggeri in transito dagli aeroporti di Catania e di Comiso. Secondo i dati, nel quadrimestre estivo giugno-settembre 2022, i due scali consolidare e addirittura superare il numero di transiti rispetto al 2019, anno pre pandemia e anche ottobre fa registrare numeri importanti.

Nello specifico, l’aeroporto di Catania ha visto transitare nel mese appena concluso 993.573 passeggeri, contro i 919.076 del 2019, con una crescita del 8,1 per cento, record assoluto per quel che riguarda lo scalo etneo. Nello stesso mese, l’aeroporto di Comiso ha registrato 31.150 passeggeri rispetto ai 26.671 del 2019, con una crescita di ben il 16,79 per cento.

Dunque l’aeroporto di Comiso, secondo questi dati, continua a crescere. Ma allora perchè lo scalo è continuamente depotenziato dalle rotte? E’ un fatto noto che ormai a Comiso transitano praticamente la metà dei voli da prima che la Sac, la società aeroportuale di Catania, si fondesse con Soaco, la società dell’aerporto di Comiso. Se è vero che Comiso continua a crescere, perchè Catania non lo tutela? Quali sono i motivi per cui si è proceduto ai tagli delle rotte? Certo, i motivi sono tanti. Ad esempio, aver puntato tutto sul vettore Ryanair, che ha fatto il bello e il cattivo tempo.



La pandemia ha certo influito ma di certo non è stata l’unica responsabile di quanto è successo a Comiso. Se da un lato i motivi della fusione possono essere anche comprensibili sotto un certo punto di vista economico, è evidente che lo scalo degli iblei ha ormai perso la sua funzione originaria, riducendosi ad essere una pista di comodo per i voli che non possono atterrare a Catania. Qualunque azienda che cresce dovrebbe aumentare la propria produzione. Nel caso di Comiso, invece, succede esattamente il contrario. Non mettiamo in discussione i numeri, ma ci piacerebbe capire quale sarà la strategia futura per l’aeroporto: il cargo sembra essere stato ormai abbandonato. E allora, che fine farà l’aeroporto degli iblei?