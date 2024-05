Si completa il cimitero di Ispica. Il progetto prevede la concessione di nuove aree

L’area cimiteriale sarà interamente rimodulata e sarà arricchita di nuovi servizi, non ultimo il nuovo parcheggio. A Palazzo Bruno la presentazione dei lavori di completamento dell’area cimiteriale con la realizzazione di nuove colombaie e l’assegnazione di aree per monumentini e cappelle.

Cosa prevede il progetto.

A spiegarne i contenuti l’assessore Tonino Cafisi. “Il progetto interessa la realizzazione di colombaie la cui costruzione sarà affidata a sodalizi locali dando l’aria in concessione e la zona adiacente all’esistente area posta ad est attualmente adibita a parcheggio. Quest’ultimo sarà spostato nella zona ovest – spiega Cafisi – nell’area di urbanizzazione cimiteriale saranno realizzate 38 cappelle funerarie grandi, 34 piccole e 44 a monumentino. Si procederà, inoltre, alla realizzazione di una nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, dell’impianto elettrico, di quello idrico e di una nuova recinzione”. Il sindaco Innocenzo Leontini dà i tempi di realizzazione del progetto. “Il progetto è esecutivo ed immediatamente cantierabile – afferma il primo cittadino di Ispica – dopo la realizzazione della recinzione sarà possibile iniziare la vendita dei suoli che consentirà un progressivo autofinanziamento dell’opera. Con grande soddisfazione abbiamo accolto la presenza della Cna provinciale e locale, presente rispettivamente con Carmelo Caccamo e Carmelo Re e diversi membri della confederazione di categoria.

Le nuove opere daranno respiro ad un servizio per il quale da tempo si reclama attenzione. In particolare per la carenze di sepolture che, con le nuove previsioni progettuali, andranno ad essere sanata con nuovi spazi e manufatti sia per locoli che per monumentini e cappelle.

