Nella celebrazione della Giornata per la Vita, il vescovo della diocesi di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, ha benedetto le mamme e i neonati nei reparti Ostetricia e Neonatologia degli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa e Guzzardi di Vittoria. I volontari del Centro di Aiuto alla Vita hanno regalato delle primule, simbolo della vita, alle mamme e il Vescovo si è preso del tempo per parlare con ciascuna di loro prima di impartire la benedizione.

Queste iniziative sono state promosse in spirito sinodale dagli uffici diocesani e la Consulta per le Aggregazioni Laicali, in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita di Ragusa. Inoltre, come gesto concreto di sostegno alle mamme che decidono di portare avanti la gravidanza nonostante le difficoltà, il Centro di Aiuto alla Vita ha lanciato una campagna di adozione per 18 mesi di una mamma. La prima adozione è stata annunciata dalle comunità dei frati e delle suore carmelitane di Ragusa.