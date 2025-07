Si aggirava al calar del sole tra le villette: aveva cacciavite e tronchese, denunciato

Si aggirava con fare sospetto tra le villette della costa ragusana al calar del sole, scrutando recinzioni e ingressi come chi cerca il momento giusto per entrare in azione. Ma il suo comportamento non è passato inosservato. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un 43enne pregiudicato di origini albanesi, identificato come KR, per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Il fatto è avvenuto in località Caucana, zona residenziale e turistica del litorale ibleo. Alcuni residenti, rientrando nelle loro abitazioni in orario serale, hanno notato l’uomo aggirarsi con fare furtivo tra le villette. Immediata la chiamata al 112, che ha fatto scattare l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri.

Sul posto, i militari hanno trovato KR intrattenuto da alcuni cittadini che avevano intuito l’anomalia del suo comportamento. La perquisizione personale ha confermato i sospetti: una tronchese e un cacciavite nascosti tra gli effetti personali, di cui l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile. Gli attrezzi, chiaramente riconducibili ad attività illecite, sono stati sequestrati.

Visti i precedenti penali e la circostanza sospetta, per il 43enne è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli, come previsto dalla normativa vigente. Ora spetterà all’Autorità Giudiziaria di Ragusa valutare il grado di responsabilità e decidere se procedere nei suoi confronti.

