Sgomberato dalla polizia “l’hotel degli invisibili” a Vittoria: denunciati quattro stranieri

Sgomberati dalla Polizia i locali abbandonati dell’ex cooperativa “Rinascita” in via Bonetta, a Vittoria e denunciate quattro persone, tutte di origone straniera e di età compresa tra i 30 e i 62 anni: il reato loro contestato è per invasione di terreni o edifici. L’operazione di sgombero è stata condotta in collaborazione con la Polizia locale di Vittoria. L’edificio era stato occupato da persone ‘senza tetto’ che vi si riparavano. L’edificio, risalente agli anni ’60, era originariamente la sede della cooperativa Rinascita, che commercializzava prodotti agricoli della cosiddetta “fascia trasformata.” Successivamente, i locali abbandonati, erano stati vandalizzati e, negli ultimi anni, era stato utilizzato occasionalmente come rifugio da cosiddetti ‘invisibili”. Aa causa delle condizioni fatiscenti dell’immobile, del pericolo di cedimenti strutturali e delle pessime condizioni igieniche, residenti e associazioni avevano segnalato la situazione alle autorità locali con la richiesta di intervenire per ripristinare la fruibilità della zona e migliorare la sicurezza urbana.

LO SGOMBERO

La Polizia di Stato e la Polizia Locale avevano effettuato diversi sopralluoghi in risposta alle segnalazioni, e in effetti la presenza di oggetti personali e arredi era stata accertata, ma non avevano trovato persone sul posto.

Tuttavia, le segnalazioni sulla presenza di senzatetto continuavano ad arrivare portando le forze dell’ordine a condurre un’attività di osservazione nei pressi della struttura. Questa attività ha confermato la presenza di quattro stranieri che avevano trasformato i locali abbandonati in un luogo di dimora temporanea.

Tutti e quattro gli individui erano irregolari sul territorio nazionale e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici. Dopo gli accertamenti è stata notificata loro l’espulsione con trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, dove sono stati condotti.