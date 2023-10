Sfruttamento del lavoro: denunciati due imprenditori agricoli vittoriesi

Due imprenditori agricoli vittoriesi denunciati dalla polizia per sfruttamento del lavoro. L’operazione è nata in seguito a un controllo in un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi in serra. Durante l’ispezione, sono stati scoperti 16 operai, tutti stranieri, intenti a lavorare e nessuno di loro stava usando i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla legge, come guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche. Alcuni operai indossavano addirittura ciabatte infradito e altre calzature inadatte. L’ispezione ha anche rivelato condizioni igieniche precarie all’interno di un edificio utilizzato come alloggio per gli operai.

L’OPERAZIONE

Coinvolti nei controlli anche gli operatori del Servizio di igiene degli ambienti di vita (Siav) e del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Dagli approfondimenti è emerso che alcuni lavoratori non erano mai stati ufficialmente assunti dall’azienda, mentre altri 13 erano stati assunti da un’altra azienda, dove avevano anche l’alloggio disponibile. Alla luce di queste violazioni e delle indagini condotte, i due datori di lavoro sono stati denunciati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono state riscontrate violazioni in materia di mancata somministrazione di corsi di formazione professionale, visite mediche pre-occupazione e pagamenti giornalieri non conformi ai contratti provinciali di lavoro.