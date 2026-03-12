Servizio civile nei Vigili del Fuoco: 7 posti disponibili a Ragusa

Nuove opportunità per i giovani che vogliono impegnarsi al servizio della comunità. È stato pubblicato il 24 febbraio 2026 sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. Tra questi, 239 volontari saranno destinati alle sedi dei Vigili del Fuoco, con 7 posti previsti per il Comando provinciale di Ragusa.

Il progetto che coinvolgerà i giovani volontari porta il titolo “Oltre le fiamme: la Protezione Civile dei Vigili del Fuoco” e punta a far conoscere da vicino il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco non solo negli interventi di emergenza, ma anche nelle attività di prevenzione, informazione e tutela del territorio.

Il Servizio civile rappresenta infatti un’importante occasione di cittadinanza attiva, formazione e impegno concreto. I giovani selezionati avranno l’opportunità di partecipare a percorsi formativi, attività di sensibilizzazione e iniziative sul territorio, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile.

Attraverso questa esperienza i volontari potranno conoscere più da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco e acquisire competenze utili sia dal punto di vista umano sia professionale. Il progetto mira anche ad avvicinare le nuove generazioni ai valori della solidarietà, della responsabilità civica e della collaborazione, promuovendo una partecipazione attiva alla vita della comunità.

“Oltre le fiamme” vuole inoltre valorizzare un aspetto spesso meno conosciuto dell’attività dei Vigili del Fuoco: quello legato alla prevenzione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al supporto alle comunità in situazioni di difficoltà, come calamità naturali o interventi di protezione civile.

Il Servizio Civile può rappresentare anche un importante trampolino per il futuro professionale. Gli operatori volontari che completeranno il percorso senza demerito potranno infatti accedere a una quota di riserva del 15% nei concorsi pubblici, compresi quelli per l’ingresso nei ruoli dei Vigili del Fuoco.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line, accessibile da computer, tablet o smartphone. Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 14 dell’8 aprile 2026.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, sui requisiti richiesti e sui progetti disponibili sono consultabili sui canali ufficiali del Servizio Civile e sui siti istituzionali dei Vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata