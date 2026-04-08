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Servizio Civile a Ragusa: prorogata al 16 aprile la scadenza per le domande

08 Apr 2026 12:44

Il Comune di Ragusa annuncia la proroga della scadenza per presentare le domande di Servizio Civile. Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, i giovani dai 18 ai 28 anni avranno tempo fino a giovedì 16 aprile alle ore 14:00 per candidarsi ai progetti comunali.

Sono disponibili complessivamente 47 posti, distribuiti nelle diverse sedi dei progetti: Iblei Resilienti, Con gli occhi di un bambino e Comuni da vivere. La proroga rappresenta un’occasione importante per tutti i giovani interessati a contribuire attivamente alla comunità, acquisendo esperienze concrete e significative nel campo del volontariato e del servizio civico.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il sito domandaonline.serviziocivile.it, accedendo con SPID o CIE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali del Comune di Ragusa, assod.org e scelgoilserviziocivile.gov.it.

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