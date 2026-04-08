Servizio Civile a Ragusa: prorogata al 16 aprile la scadenza per le domande

Il Comune di Ragusa annuncia la proroga della scadenza per presentare le domande di Servizio Civile. Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, i giovani dai 18 ai 28 anni avranno tempo fino a giovedì 16 aprile alle ore 14:00 per candidarsi ai progetti comunali.

Sono disponibili complessivamente 47 posti, distribuiti nelle diverse sedi dei progetti: Iblei Resilienti, Con gli occhi di un bambino e Comuni da vivere. La proroga rappresenta un’occasione importante per tutti i giovani interessati a contribuire attivamente alla comunità, acquisendo esperienze concrete e significative nel campo del volontariato e del servizio civico.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il sito domandaonline.serviziocivile.it, accedendo con SPID o CIE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali del Comune di Ragusa, assod.org e scelgoilserviziocivile.gov.it.

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