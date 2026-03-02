Serie D Femminile: Green Sport Modica travolge Aurora Siracusa 3-0 e consolida il primato

La Green Sport Modica firma una vittoria netta e pesantissima nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D femminile, superando con un secco 3-0 l’Aurora Siracusa davanti al proprio pubblico. Un successo che vale tre punti fondamentali e rafforza il primato in classifica, confermando la solidità del gruppo guidato dal trio Borgese, Failla e Pellegrino.

Primo set al cardiopalma, Modica chiude 25/23

L’avvio di gara è tutto di marca modicana. Il sestetto di casa entra in campo con determinazione, costruendo un vantaggio iniziale di cinque punti grazie a un gioco ordinato e incisivo. L’Aurora Siracusa, allenata da coach Garozzo, reagisce con orgoglio e riesce a ricucire lo strappo fino al 21 pari, riportando equilibrio nel parziale.

Nel finale punto a punto, la Green Sport dimostra maggiore lucidità nei momenti decisivi e chiude il set sul 25/23, facendo esplodere il pubblico di casa e indirizzando la gara sui binari giusti.

Secondo set di maturità e gestione, finisce 25/20

Nel secondo parziale coach Borgese chiede concentrazione e continuità, evitando cali di tensione. La risposta arriva immediata. Capitan Melilli e compagne costruiscono una buona trama di gioco, alternando efficacemente attacco e copertura difensiva.

Il vantaggio viene gestito con intelligenza, senza concedere rientri pericolosi alla formazione ospite guidata da Capitan Fortuna. Il set si chiude sul 25/20, con Modica che mette una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Terzo set combattuto, la Green Sport chiude i conti 25/21

Nel terzo set l’Aurora Siracusa prova a restare agganciata al match, mantenendo il punteggio in equilibrio nella prima parte del parziale. La Green Sport, però, si dimostra compatta nella fase attacco-difesa e concreta nei momenti chiave.

Il 25/21 finale sancisce il definitivo 3-0 e consegna alle modicane l’intera posta in palio in una sfida che le ospiti hanno provato a tenere aperta fino all’ultimo.

Primato rafforzato e sguardo alla trasferta di Palagonia

Grazie a questo successo, la Green Sport Modica consolida il primato in classifica e si prepara al meglio alla ripresa del campionato. Il prossimo impegno vedrà Capitan Melilli e compagne impegnate domenica 15 marzo a Palagonia contro la Ro.Va Volley, in una trasferta che rappresenterà un ulteriore banco di prova per la capolista.

Emozione e settore giovanile protagonisti

La serata è stata impreziosita dall’ingresso in campo delle piccoline dei centri CAS, coordinate dalle coach Lauretta e Scollo. Le giovani atlete hanno ricevuto l’applauso caloroso del pubblico e il simbolico “cinque” dalle due squadre, in un momento di grande emozione che testimonia l’attenzione della società verso il vivaio.

Settimana positiva anche per le altre formazioni della Green Sport. Arrivano infatti le vittorie dell’Under 18 e dell’Under 13 impegnate nel campionato CSI, guidate rispettivamente da Scollo e Lauretta, oltre all’importante successo esterno della Prima Divisione allenata dal duo Pellegrino-Borgese. Un segnale chiaro della crescita costante dell’intero movimento.

