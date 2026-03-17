Serie A2 confermata per i fiorettisti modicani, le ragazze sfiorano la promozione

Dopo un intenso weekend a Piacenza, la Conad Scherma Modica archivia le competizioni nazionali e si prepara al prossimo appuntamento regionale a Patti.

Serie A2 confermata per i fiorettisti maschili

Nelle gare nazionali di serie a squadre di fioretto maschile, il quartetto composto da Leonardo Aprile, Massimo Arezzo, Alessio Spadaro e Francesco Spampinato ha centrato l’obiettivo stagionale, confermando la permanenza in Serie A2. Dopo le vittorie nel girone preliminare contro Raggetti Firenze e Gallarate e una sconfitta contro Pesaro, la squadra ha superato Navacchio nel tabellone diretto, sfiorando poi l’accesso alle semifinali cedendo solo a Treviso.

Prestazioni di alto livello per la squadra femminile

La squadra femminile, composta da Eleonora Di Guardo, Cecilia Raunisi e Ottavia Iacono, ha chiuso la serie B1 al quinto posto, a un passo dalla promozione in Serie A2. Dopo un girone preliminare perfetto contro Adda e Bari, le modicane hanno ceduto solo nella sfida dei quarti di finale contro Scherma Monza per 45-37, dimostrando grande competitività e ambizione.

Focus sui Campionati Regionali Under 14 a Patti

Terminata la fase nazionale, l’attenzione si sposta sul Campionato Regionale Under 14 di Patti, in programma nel prossimo weekend. La Scherma Modica si presenterà con una delegazione numerosa e competitiva, pronta a lottare per i titoli siciliani 2026. La manifestazione prevede anche una prova integrata in cui atleti normodotati e in carrozzina gareggeranno insieme, sottolineando il valore sportivo e sociale dell’inclusione.

Apertura al confronto internazionale

La sala scherma modicana ha recentemente ospitato Cristina Raceu, maestra spagnola di Barcellona, per approfondire il lavoro sulla scherma per non vedenti sotto la guida del maestro Giancarlo Puglisi, confermando l’impegno della società verso la formazione internazionale e l’inclusione.

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