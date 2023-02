Sergio Firrincieli sfida Riccardo Schininà nell’area progressista

Presentazione ufficiale stamani per il quarto candidato a sindaco di Ragusa, il capogruppo uscente del Movimento 5 Stelle, Sergio Firrincieli. La sua candidatura era già stata anticipata nei giorni scorsi anche da Ragusaoggi.it ma adesso è arrivato il bollo dell’ufficialità. Non si è dunque trovata la sintesi nell’area progressista considerato che si era cercato di immaginare un’intesa con il candidato sindaco Riccardo Schininà e dunque anche con il Partito Democratico, Generazione, Patto per Ragusa (il movimento di Ciccio Barone) e altri movimenti politici che si sono avvicinati in queste settimane.

Per il Movimento 5 Stelle al momento quella di Sergio Firrincieli è una candidatura che parte in solitaria ma si sta lavorando all’aggregazione dei movimenti e dei partiti di Sinistra, come Sinistra Italiana, Articolo Uno, movimento Pino Aprile e altre realtà di quell’ambito. Si vedrà se si riuscirà nei prossimi giorni ad essere in tal senso aggreganti.

Intanto è nelle parole del parlamentare regionale Stefania Campo che si comprende il senso della candidatura di Firrincieli, come alternativo a Schininà per l’area progressista e comunque alternativo all’attuale governo della città, ovvero il sindaco Peppe Cassì che si è ricandidato con una coalizione civica, mentre la Destra, con Fratelli d’Italia, sta puntando su Pasquale Spadola.

Queste le parole della Campo: “Sergio Firrincieli Sindaco è la proposta del MoVimento 5 Stelle per la Città di Ragusa. Una candidatura che nasce dal basso, dalla volontà del nostro elettorato, e che è stata accolta con grande partecipazione dal presidente Giuseppe Conte.

Ragusa è pronta a una nuova svolta. A uscire dal limbo amministrativo attuale e a proiettarsi verso un nuovo futuro: popolare, trasparente e innovativo. Soprattutto, a noi sembra evidente che la nostra Città chieda chiarezza politica e decisioni coraggiose.

Il Movimento 5 Stelle ha fatto, oggi, e ancora una volta, una scelta semplice e fortissima allo stesso tempo: punteremo su Sergio Firrincieli Sindaco perché siamo consapevoli che la nostra unità e la forza del consenso che percepiamo attorno a noi siano un valore vincente e insostituibile.

Siamo pronti ad amministrare Ragusa ascoltando ogni nostro concittadino e nostra concittadina. Ci anima solo la volontà di contribuire al bene collettivo della nostra Comunità”.

Non sono mancati i riferimenti al dialogo avviato con la coalizione di area progressista che esprime la candidatura di Riccardo Schinina, la stessa Campo ha dichiarato che: “C’è stato un percorso poco regolare, non di condivisione già nel primo incontro avuto con i partiti che sostengono Schininà. Decisioni pre confezionate sia nella composizione della coalizione che nella scelta del candidato sindaco. Non c’erano i tempi per farne una nostra, ecco perché ci siamo messi in una posizione di ascolto e di valutazione della proposta. Ma se abbiamo preso una strada diversa, vuol dire che non ci rappresentava e il candidato non lo abbiamo sentito. Abbiamo voluto appoggiare Sergio che non si è mai proposto ma è stato scelto da tutto il Movimento, trovando nei fatti convergenza”.

Pronto alla sfida il candidato sindaco Firrincieli che, proseguendo anche l’azione di opposizione all’attuale Amministrazione, ha dichiarato: “Faremo una campagna elettorale integerrima e determinata puntando sui nostri temi, abbiamo un’idea di città e di interpretare i bisogni dei cittadini diversa di quella vissuta in questi cinque anni”. Ed ancora “Ragusa è pronta ad una nuova svolta. Ad uscire da questo limbo amministrativo attuale e a proiettarsi verso un nuovo futuro: popolare, trasparente e innovativo. Soprattutto, a noi sembra evidente che la nostra Città chieda chiarezza politica e scelte coraggiose – ha detto il candidato sindaco del M5s – Mi appresto a rivestire un ruolo di grande responsabilità, e tutti insieme affronteremo questa esperienza con empatia, cercando di portare le esigenze dei cittadini nelle stanze che contano, risolvendo i problemi della gente. E’ quello che abbiamo cercato di fare in questi 5 anni dai banchi dell’opposizione ed è quello che continueremo a fare con maggiore forza nei prossimi mesi e nei prossimi anni”.

Presente alla conferenza stampa anche il deputato regionale Nuccio Dipaola: “Siamo pronti ad amministrare Ragusa ascoltando ogni nostro concittadino e nostra concittadina. Ci anima solo la volontà di contribuire al bene collettivo della nostra comunità. Andiamo con un Movimento 5 stelle compatto e unito sul nome di Sergio Firrincieli sindaco, un percorso che io stesso ho portato a modello al presidente Conte. Qui a Ragusa si è lavorato sempre bene, Ragusa è il cuore pulsante del M5s e sono convinto che questo percorso porterà grandi risultati non solo allo stesso Movimento ma anche alla città. Sergio Firrincieli incarna tutte le caratteristiche per poter portare Ragusa nel 2030”.