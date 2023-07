Serge Cess confermato al Ragusa Calcio

Serge Cess confermato per la nuova stagione dell’Asd Ragusa calcio 1949. Cess, nato nel 1997 e originario della Costa D’Avorio, ha giocato 29 partite e segnato 5 gol nella scorsa stagione. Con un’altezza di 183 centimetri, il calciatore si è espresso positivamente sulla sua permanenza nella squadra, dichiarando di essersi trovato bene nel “nido delle aquile azzurre”. Ha ringraziato la società per l’opportunità di giocare un altro anno con la maglia del Ragusa, esprimendo la speranza che sia un anno più tranquillo rispetto alla scorsa stagione.

Cess ha apprezzato molto la possibilità che gli è stata concessa, considerandola un riscatto rispetto alle sue prestazioni della stagione precedente e affermando di poter dare molto di più. Si impegna a lavorare in questa direzione e ritiene che ci siano tutte le condizioni per raggiungere obiettivi importanti. Rivolgendosi ai tifosi, Cess spera che possano star loro sempre più vicini e afferma che la squadra ha ancora molto da dare per la maglia, e che questo è ciò che cercheranno di fare.