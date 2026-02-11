L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
Sequestro antimafia da 20 milioni di euro: nel mirino società di trasporti legata a “Cosa nostra vittoriese”
11 Feb 2026 12:44
La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), in collaborazione con la Questura di Ragusa, ha eseguito oggi un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo all’organizzazione mafiosa “Cosa nostra vittoriese”. L’uomo era stato recentemente condannato dal GUP di Catania a 8 anni e 4 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.
Il sequestro odierno si aggiunge a quello del 19 dicembre 2025, che aveva già interessato beni riconducibili al prevenuto per un valore stimato di circa 20 milioni di euro. Questa volta, gli investigatori hanno posto i sigilli a una società operante nel trasporto merci conto terzi nella provincia di Ragusa.
Società intestata a terzi ma riconducibile alla famiglia
Dalle indagini economico-patrimoniali è emerso che, pur essendo formalmente intestata a un terzo soggetto, la società risultava sostanzialmente riconducibile al gruppo familiare del prevenuto. Le verifiche hanno rilevato numerose anomalie: nel secondo semestre del 2025 il fatturato ha registrato un aumento improvviso e sproporzionato, pari a circa 6 milioni di euro, accompagnato da un altrettanto repentino incremento del personale.
I rapporti commerciali risultavano esclusivamente con società appartenenti allo stesso gruppo familiare, segnalando relazioni di natura strumentale, mentre la sede legale coincideva con un immobile ad uso abitativo e la società risultava priva di beni strumentali propri.
