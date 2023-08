Senso unico alternato sul viadotto della circonvallazione di Pozzallo. Troppi pericoli

Quanti copertoni rotti, quante “coppe” staccate e perse lungo il tragitto, quante sospensioni ed ammortizzatori danneggiati. L’elenco dei danni che gli automobilisti hanno subito nel tempo per l’impraticabilità in alcuni tratti della circonvallazione di Pozzallo, soprattutto nel tratto del viadiotto, potrebbe continuare. Ora è arrivato, finalmente, l’atteso provvedimento. In ritardo? Sempre meglio che mai, è il generoso commento.

Il provvedimento della Polizia Locale è arrivato dopo l’incontro che il sindaco Roberto Ammatuna ed i responsabili della Polizia Locale hanno avuto ieri con il Prefetto di Ragusa Giuseppe Raineri.

E’ stata rilevata, senza se e senza ma, la necessità di intervenire per evitare ulteriori danni alle automobili ed agli automezzi pesanti che transitano, numerosi, sulla circonvallazione per raggiungere il versante del sud-est dell’isola. “E’ emersa, nel corso dell’incontro, la necessità di provvedere nell’immediato ad istituire il senso unico alternato sul viadotto presente lungo la circonvallazione al fine di escludere possibili pericoli per l’incolumità dell’utenza stradale nelle more di una perizia tecnica già programmata della infrastruttura che possa assicurare la mancanza di criticità del viadotto – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – un provvedimento che ha i crismi dell’urgenza, della sicurezza e della salvaguardia della pubblica incolumità”.

Rimane sempre il limite di velocità sulla circonvallazione Pozzallo-Ispica che risale al marzo del 2015. Istituito il senso unico alternato e la viabilità è regolamentata con un impianto semaforico.

Lo scorso 25 luglio il sindaco Ammatuna aveva inviato una lettera al Prefetto Raineri rappresentando le problematiche dell’infrastruttura. Si ravvedono, da anni, situazioni a rischio per gli automobilisti che hanno lamentato danni alle autovetture durante l’attraversamento dell’arteria. La strada, con annesso viadotto, è l’alternativa viaria per non attraversare il centro abitato di Pozzallo e lasciare che la città non venga intasata dalla gran mole di transito fra i versanti ovest ed est della provincia iblea in mancanza dell’apertura dell’autostrada.