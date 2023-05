Sempre più negozi chiusi al Centro Commerciale Ibleo. E i livelli occupazionali? I sindacati chiedono un incontro

Chiusure di molti negozi al Centro Commerciale Ibleo di viale delle Americhe a Ragusa. E di conseguenza, calo dei livelli occupazionali. Ma non solo: il numero dei negozi chiusi influisce anche sul numero di clienti che quotidianamente visitano il centro commerciale e, di conseguenza, non c’è preoccupazione soltanto fra i lavoratori, ma anche fra i commercianti stessi.

Si tratta di chiusure che sono avvenute negli ultimi mesi: un problema costante, dunque, che è utile attenzionare.

LA FISASCAT CISL DI RAGUSA CHIEDE UN INCONTRO ALLA DIREZIONE

Per questo motivo, la Fisascat Cisl di Ragusa ha chiesto un incontro con la direzione del centro commerciale per fare chiarezza sulle azioni che si vogliono intraprendere: “Al Centro ommerciale ibleo il problema dei lavoratori non è limitato alle sole aperture domenicali e festive: il problema di questa realtà è ancora più ampio e riguarda finanche l’occupazione di tutti i lavoratori – così Salvatore Scannavino, segretario territoriale Fisascat di Ragusa – Infatti, non possiamo esprimere che preoccupazione per il futuro del Centro commerciale ibleo, su cui si riflettono le ombre delle recenti chiusure di una serie di negozi”.

“Per tale ragione – aggiunge Scannavino – abbiamo chiesto un incontro urgente con la dirigenza, da estendere a tutte le organizzazioni sindacali di categoria. Un confronto necessario allo scopo di condividere le strategie commerciali che si vogliono attuare per dare certezze al futuro del Centro, rispetto alle quali dobbiamo, possiamo e vogliamo dare il nostro contributo. Sull’argomento attendiamo, dunque, una positiva e costruttiva apertura al dialogo”.