Semifinali play-off, Asd Free Ball sugli scudi

È un bel risultato per l’Asd Free Ball Ragusa, che ritorna dalla semifinale dei play-off di Prima Divisione con una vittoria importante. Il successo per 3 a 1 ottenuto in trasferta contro Vittoria è stato frutto di un duro lavoro e di un impegno costante da parte di tutti, sia sul piano agonistico che mentale.

Il coach Massimiliano Migliore ha sottolineato l’importanza della determinazione dei suoi ragazzi, che nonostante qualche difficoltà iniziale hanno saputo reagire e imporre il proprio gioco nel corso della partita. Ora l’obiettivo è concentrarsi sulla finale, sperando di replicare il risultato positivo ottenuto nella semifinale.

Nel frattempo, il vivaio dell’Asd Free Ball ha dimostrato ancora una volta il suo valore, con i ragazzi della categoria S3 che si sono classificati vice-campioni territoriali. Nonostante la delusione per il risultato dell’ultima partita, che ha impedito loro l’accesso alle fasi regionali, il coach Migliore è orgoglioso dei progressi compiuti dai giovani atleti, evidenziando la forza del vivaio della società e la sua capacità di competere ad alti livelli anche dopo solo un anno di attività.

