Seconda vittoria consecutiva per il Ragusa Calcio contro il Real Casalnuovo

Il Ragusa continua a brillare nel campionato di Serie D, conquistando la seconda vittoria consecutiva e regalando ai propri tifosi un’entusiasmante prestazione tra le mura amiche. Dopo il successo in trasferta contro Agrigento, le aquile azzurre hanno sconfitto il Real Casalnuovo con un netto 2-1, grazie alle reti decisive di Cardinale e del neoacquisto Oddo.

La partita, giocata in anticipo allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, ha visto il Ragusa prendere in mano le redini del gioco fin dal primo tempo. Cardinale ha aperto le marcature con una rete alla mezz’ora, mettendo il suo nome in bella evidenza sulla lista dei marcatori. Tuttavia, gli ospiti hanno risposto con una marcatura su rigore nei secondi finali della prima frazione di gioco, grazie all’ex giocatore di Serie A, Reginaldo.

La ripresa è stata caratterizzata dalla determinazione del Ragusa, che ha raggiunto la vittoria grazie alla rete di Oddo al 70′. Il nuovo arrivato ha confermato la sua importanza per la squadra, contribuendo in modo significativo alla conquista di altri tre punti cruciali per la classifica degli iblei.

Con questa vittoria, il Ragusa continua a compiere passi significativi in avanti nella classifica di Serie D, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo minimo della salvezza.