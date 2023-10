“Se ti fermi, devi pagare”: ausiliario della sosta aggredito a Vittoria. Condannato automobilista

Condannato in primo grado, con rito abbreviato, a sei mesi di reclusione – pena sospesa -, un vittoriese che qualche tempo fa avrebbe aggredito fisicamente, secondo la tesi dell’accusa, un ausiliario della sosta. L’uomo, difeso dall’avvocato Franco Vinciguerra, poco prima della sentenza, ha reso in aula spontanee dichiarazioni per raccontare il suo punto di vista: “Stavo scaricando la mia macchina e l’avevo messa sulle strisce blu – ha raccontato l’uomo -. L’ausiliario della sosta mi ha detto di pagare il ticket e di esporlo.

Gli ho detto che l’avrei fatto non appena finivo di scaricare ma lui insisteva continuando a dirmi di andare a pagare il ticket. Allora mi sono avvicinato per dirgli di smetterla ma lui si è messo a correre e a scappare, diceva che gli ho dato uno schiaffo, ma non è vero. E poi è arrivata la polizia municipale”.

I FATTI

I fatti sono avvenuti a Vittoria. Respinta la richiesta di patteggiamento, l’uomo è stato giudicato con rito abbreviato. Il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa ha condannato l’uomo, concordando con la richiesta di pena avanzata dal pubblico ministero: sei mesi di reclusione, pena sospesa. Il difensore aveva chiesto l’assoluzione, ritenendo insufficienti gli elementi di prova e tenuto anche conto della incensuratezza dell’imputato.