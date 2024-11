Screening gratuiti al Centro ManuMedica di Modica: un approccio olistico per la salute della donna

Gli screening gratuiti organizzati dal Centro ManuMedica di Modica rappresentano un’iniziativa di grande valore, dedicata alla salute e al benessere delle donne. Ogni mercoledì di novembre (6, 13, 20, 27), le partecipanti hanno l’opportunità di usufruire di consulenze specialistiche con un focus particolare sul pavimento pelvico e sulle necessità specifiche delle donne in gravidanza.

Un approccio olistico alla salute femminile

Il direttore del Centro, Giovanni Aprile, sottolinea l’importanza di un approccio globale alla salute della donna, specialmente durante la gravidanza, periodo in cui il corpo affronta trasformazioni profonde. “È essenziale supportare le donne in modo che si sentano a proprio agio e consapevoli del loro corpo, trovando un equilibrio fisico ed emotivo,” ha affermato Aprile. L’obiettivo è non solo prevenire problematiche, ma promuovere un benessere duraturo.

La Clinica della Donna e il pavimento pelvico

Cuore dell’iniziativa è il lavoro della dott.ssa Monica Nativo, responsabile della Clinica della Donna presso il Centro ManuMedica. La dottoressa, forte di una formazione specialistica e di esperienza nel trattamento del pavimento pelvico, offre percorsi mirati per affrontare problematiche come incontinenza, dolori pelvici e difficoltà posturali. Particolare attenzione è riservata alle donne in gravidanza, accompagnandole nel percorso di trasformazione del corpo con tecniche e terapie avanzate.

Screening e percorsi personalizzati

Gli screening gratuiti includono una valutazione accurata della funzionalità del pavimento pelvico, fondamentale per diagnosticare e trattare eventuali problematiche. Le donne possono poi accedere a percorsi terapeutici personalizzati, mirati a migliorare la qualità della vita e a prevenire complicazioni future. Questi interventi sono studiati non solo per risolvere disagi, ma anche per favorire una migliore consapevolezza del proprio corpo.

Come partecipare

L’iniziativa ha già raccolto grande interesse, con numerose prenotazioni effettuate per le prossime date. Chi desidera partecipare agli screening può contattare direttamente il Centro ManuMedica per fissare un appuntamento.

Un’opportunità per il benessere femminile

Questi screening non sono solo un’occasione per monitorare la propria salute, ma rappresentano un passo concreto verso una cultura di prevenzione e cura personalizzata. Con professionisti qualificati e un’attenzione particolare alle esigenze delle donne, il Centro ManuMedica si conferma un punto di riferimento per la promozione del benessere femminile nella provincia di Ragusa.

