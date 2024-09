Scossa di terremoto di 4.1 di magnitudo al largo di Trapani: avvertito anche alle Egadi e a Palermo

Scossa di terremoto stamani, sabato 21 settembre, di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 5:00 al largo di Trapani, in Sicilia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha localizzato l’epicentro nel Mar Tirreno, a circa 15 km a nord dell’isola di Levanzo, con una profondità di 1,2 km. Il terremoto, di tipo ondulatorio, è stato avvertito in diverse località tra cui Trapani, Palermo, Marsala, Mazara del Vallo e le isole Egadi.

Nessun danno

Nonostante la scossa sia stata percepita da molte persone, non sono stati segnalati danni significativi agli edifici. I vigili del fuoco e la Protezione Civile sono stati allertati per le verifiche, ma finora non risultano criticità. Non si sono registrate repliche sismiche dopo l’evento.

L’Ingv ha ricordato che l’area non è frequentemente interessata da forti terremoti, anche se ci sono stati due episodi storici rilevanti: uno nel 1941 di magnitudo 5.9 e un altro nel 1995 di magnitudo 4.8. Negli ultimi decenni, una discreta attività sismica è stata osservata soprattutto più a nord, nei pressi dell’isola di Ustica.

