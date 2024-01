Scoppia termosifone a scuola, bambina resta ustionata. Trasferita al Centro Grandi Ustioni

Una bambina è rimasta seriamente ferita a causa dello scoppio di un termosifone posto all’interno di una classe a scuola. Lo scoppio del calorifero ha provocato lo sversamento di acqua calda bollente che è finita addosso alla giovane seduta più vicina. L’episodio ha generato preoccupazione tra gli altri bambini e i docenti. E’ avvenuto stamani alla scuola Rodari di Vittoria.

La bambina coinvolta si trovava in classe quando il termosifone ha improvvisamente ceduto, causando il rilascio di acqua bollente. La posizione della piccola rispetto al calorifero sembra essere stata un fattore determinante, poiché ha riportato gravi ustioni su glutei, schiena, gambe e in parte dei talloni. La superficie ammonta al 15% del corpo della bambina, rendendo l’incidente particolarmente serio anche se i sanitari reputano che non sia da considerarsi gravissimo.

Al momento dell’accaduto, il personale della scuola ha prontamente agito per soccorrere la bambina, chiamando immediatamente i soccorsi. La piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria da dove è stata poi trasferita al Centro Grandi Ustioni al Cannizzaro di Catania per essere mantenuta sotto osservazione. Le ustioni richiederanno ulteriori cure e una consulenza specializzata nel reparto di Chirurgia plastica a Catania.

