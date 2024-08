Scoperta la “cicatrice” del Covid sul cervello che confonde il sistema immunitario

Un’infezione da coronavirus lascia cambiamenti duraturi nel cervello, anche se non li avvertiamo. Questo può essere visto in minuscoli noduli costituiti dalle cellule microgliali del cervello, responsabili della difesa immunitaria. Ora i ricercatori lo hanno scoperto. Il lungo Covid non è l’unica conseguenza a lungo termine. È ormai evidente che l’ infezione da coronavirus lascia apparentemente tracce visibili nel cervello anche in coloro che sembrano essersi completamente ripresi.

Questa “cicatrice immunitaria” suggerisce che il sistema immunitario innato nel nostro organo pensante rimane attivato anche dopo che l’infezione da Sars-CoV-2 sembra essere completamente guarita. Per il loro studio Marius Schwabenland dell’Ospedale universitario di Friburgo e i suoi colleghi hanno esaminato il cervello di 15 persone che avevano avuto un’infezione da Sars-CoV-2 diversi mesi prima della loro morte, ma che poi non avevano più mostrato alcun sintomo e erano morte per altri motivi. Le analisi, che sono state risolte fino al livello delle singole cellule, hanno rivelato qualcosa di insolito: nel cervello dei defunti i ricercatori hanno trovato numerosi noduli microgliali, raccolte di cellule di difesa ramificate del cervello.

“Tali noduli microgliali sono considerati indicatori morfologici di processi neuropatologici cronici come encefalopatie virali, danni agli assoni o cambiamenti neurodegenerativi”, spiegano Schwabenland e i suoi colleghi. Sebbene le persone esaminate non avessero mostrato alcun sintomo di Covid-19 o altre conseguenze a lungo termine della malattia Covid-19, nel loro cervello era rimasta una “cicatrice” immunologica. Ciò suggerisce che il sistema immunitario innato sia rimasto attivato anche dopo l’infezione acuta, come spiegano i ricercatori. Tuttavia, questi noduli microgliali non sono stati trovati nei campioni di confronto di persone sane che non avevano mai avuto il Covid-19. “È del tutto possibile che l’attivazione persistente del sistema immunitario innato nel cervello contribuisca ai sintomi neurologici a lungo termine dopo un’infezione da Sars-CoV-2”, afferma Schwabenland “In uno studio precedente, avevamo già prelevato campioni È stata esaminata l’infezione acuta da Sars-CoV-2 e sono stati rilevati cambiamenti simili, significativamente più forti”.

Secondo il team, i noduli microgliali potrebbero anche svolgere un ruolo nei cambiamenti neurologici di cui soffrono anche alcuni pazienti con Covid-19. “I nostri risultati sottolineano il ruolo centrale che le reazioni immunitarie disregolate possono svolgere nel Covid-19, non solo nell’infezione acuta, ma anche nelle conseguenze a lungo termine come il Covid-19”, afferma il coautore Bertram Bengsch dell’Università di Friburgo. Una migliore comprensione di questi processi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, potrebbe portare a nuovi approcci diagnostici e terapeutici nel trattamento del Long Covid, ma anche delle conseguenze a lungo termine di altre malattie infettive.

© Riproduzione riservata