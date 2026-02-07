Scontro tra due auto a Vittoria, quattro feriti

Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Vittoria, lungo la strada che dal mercato ortofruticolo conduce in direzione di Scoglitti. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale a Vittoria. Hanno riportato tutti ferite lievi, sono stati medicati e subito dimessi.

© Riproduzione riservata