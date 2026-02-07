L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 di Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio. Medico chirurgo con attestato di formazione specifica in Medicina Generale, Caruso vanta una lunga esperienza nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nella gestione […]
Scontro tra due auto a Vittoria, quattro feriti
07 Feb 2026 09:43
Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Vittoria, lungo la strada che dal mercato ortofruticolo conduce in direzione di Scoglitti. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare.
Quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale a Vittoria. Hanno riportato tutti ferite lievi, sono stati medicati e subito dimessi.
