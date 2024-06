Scontro tra auto, Fiat Panda si cappotta. Ferito trasferito in elisoccorso

Un incidente stradale ha coinvolto due automobili lungo la strada che collega Cava d’Aliga a Donnalucata. Il sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 64, precisamente all’altezza di contrada Bruca, nel rettilineo dove si trova l’intersezione per il lido balneare.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato uno scontro tra un’Audi e una Fiat Panda sebbene fossero lungo la stessa direzione di marcia. Quest’ultima, a causa del violento impatto si è cappottata. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti delle vetture coinvolte. Una delle persone ferite, un imprenditore di Scicli, è stata trasferita in elisoccorso a Catania.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. La zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata