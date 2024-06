Grave incidente stradale a Ispica: sei feriti, uno in condizioni critiche

Un grave incidente stradale si è verificato in contrada Favara a Ispica, coinvolgendo tre veicoli e provocando sei feriti. L’episodio è avvenuto dopo che un’auto ha perso il controllo e ha tamponato un altro veicolo, che a sua volta ha colpito una terza macchina.

Tra i feriti, una persona è in condizioni particolarmente gravi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania tramite elisoccorso. Gli altri cinque feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Avola e Modica; le loro condizioni, fortunatamente, non sono considerate preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi prontamente i sanitari del 118 con quattro ambulanze. Anche gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. In corso le indagini per verificare la dinamica. foto di repertorio

