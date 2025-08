Scontro moto-auto sulla Modica Sampieri: due feriti

Lo scontro fra i due mezzi si è verificato all’incrocio che immette da Modica verso la strada ex provinciale che porta a Sampieri. Convolte una moto di grossa cilindrata ed una Dacia Duster. Il prime mezzo proveniva da Modica mentre l’autovettura viaggiava da Sampieri verso la città della Contea. Nell’urto la moto è finita rovinosamente a terra. Su di essa stavano un padre e la sua figliola.

Per entrambi si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modicaa bordo di due ambulanze del 118 che sono confluiti sul posto dopo l’allarme. In corso gli accertamenti e la valutazione clinica dei due soggetti coinvolti nell’incidente. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Modica che è stata impegnata anche nella gestione del traffico sull’arteria di collegamento fra la città ed il litorale costiero.

© Riproduzione riservata