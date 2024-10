Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: tre bambini feriti, morti i genitori

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto oggi lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, tra Altofonte e Giacalone, causando un bilancio drammatico: tre vittime e tre bambini gravemente feriti. L’impatto, che si è verificato intorno alle 8:30 di questa mattina, ha coinvolto due auto, un Suv Toyota Rav 4 e una Mercedes, che si sarebbero scontrate frontalmente. L’incidente è stato così violento che uno dei veicoli si è capovolto.

Le vittime

Le vittime sono una coppia, genitori dei tre bambini coinvolti nell’incidente, di 40 e 42 anni, e un uomo di 51 anni che viaggiava nell’altra auto. I bambini, di 4, 6 e 8 anni, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Di Cristina di Palermo con l’elisoccorso e si trovano in condizioni critiche.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre la strada statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Il traffico è stato deviato su viabilità locale per evitare ulteriori disagi.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata