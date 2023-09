Scontro frontale a Pozzallo, 8 feriti ricoverati, uno è in condizioni critiche

Sono 8 i feriti che restano in ospedale, dopo lo scontro di ieri pomeriggio avvenuto alle porte di Pozzallo, in via Peppino Impastato: un frontale tra un minivan Mercedes sul quale viaggiava un gruppo di turisti maltesi, e una T-Roc Volkswagen con tre persone a bordo. Sarà compito della Polizia locale di Pozzallo, ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

UNA DONNA IN PROGNOSI RISERVATA

In condizioni ancora serie la donna di 67 anni originaria di Ispica che è stata trasferita ieri in elisoccorso al Cannizzaro di Catania; è ricoverata al reparto di Rianimazione del nosocomio etneo, in prognosi riservata e in Terapia intensiva. Ha subìto un grave trauma toracico e addominale. L’uomo che viaggiava pure a bordo della T-Roc, e che era stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’Ospedale Nino Baglieri di Modica è ricoverato al reparto di Chirurgia: ne avrà per 30 giorni per il politrauma di cui è stato vittima. Anche la terza occupante dell’autovettura è rimasta ferita; è stata portata al Giovanni Paolo II di Ragusa ed è ricoverata in Ortopedia con una frattura composta del bacino che verrà operata domani.

SEI TURISTI MALTESI FERITI: UNO DIMESSO

Sei i turisti maltesi coinvolti nell’incidente e che hanno subìto delle conseguenze ma le cui condizioni non destano preoccupazioni: tre sono al Giovanni Paolo II di Ragusa – due in Ortopedia e uno al Pronto soccorso (al momento in cui si scrive) – e due sono al Baglieri di Modica. Tra questi ultimi, una donna con una frattura al femore. Dimesso invece un altro dei feriti, aveva un trauma al torace.

Complesse le operazioni di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto alcune delle vittime dalle lamiere. Oltre alla Polizia locale e ai vigili del fuoco, anche l’elisoccorso, il personale del 118 e i carabinieri.