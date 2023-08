Scontro fra una vettura ed un pulmino di turisti alla periferia di Pozzallo. Diversi feriti

Un pulmino pieno di turiste maltesi ed un’automobile Volkswagen T-Roc con due persone a bordo. Lo scontro nel pomeriggio di oggi è avvenuto fra questi due mezzi in via Peppino Impastato, alla periferia del centro abitato di Pozzallo, lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo.

Sul posto, al momento, le pattuglie della Polizia Locale, due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e del Distaccamento di Modica ed i mezzi di soccorso del 118 oltre all’elisoccorso.

Al vaglio la dinamica dell’incidente in prossimità del cavalcavia ma soprattutto in corso gli aiuti alle persone coinvolte nel sinistro che dovrebbero essere una decina, di cui alcuni in condizioni più gravi.

Le persone a bordo della T-Roc hanno riportato le ferite più gravi e sono state trasferite in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri hanno raggiunto, a bordo di tre ambulanze, gli ospedali di Modica e Ragusa. Nella foto il terribile incidente

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO