Scontro auto-moto a Scicli: ferito il centauro, illesa l’automobilista

Incidente stradale ieri sera intorno alle 20 a Scicli, in viale Primo Maggio, nei pressi della fermata dell’autobus. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertaento, una Lancia Y e una Kawasai Enduro. A restare feriti entrambi i conducenti dei mezzi: a guidare la moto, D.C., 49 anni, di Scicli, trasferito in ospedale per accertamenti, mentre la donna, 54 anni, alla guida della Lancia Y, è rimasta illesa. Sul posto il 118, i carabinieri e la polizia municipale di Scicli.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata