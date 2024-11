Scontri tra tifosi a Vittoria: tensione fuori dallo stadio. Ferito agente Polizia. FOTO E VIDEO

Alta tensione a Vittoria, dove gli scontri tra tifoserie hanno rischiato di trasformare una giornata di sport in un episodio di violenza. Poco prima dell’inizio della partita di cartello del campionato di Eccellenza tra il Vittoria Calcio e il Milazzo, le opposte tifoserie si sono affrontate all’esterno dello stadio Gianni Cosimo. Nello scontro è rimasto ferito un agente della Polizia.

I tafferugli, scoppiati in modo improvviso, hanno coinvolto un numero significativo di persone e sono stati caratterizzati da momenti di forte tensione. Le immagini catturate dal reporter Franco Assenza documentano la gravità della situazione, con scene di caos e aggressioni reciproche.

Le forze dell’ordine, presenti per garantire la sicurezza, sono immediatamente intervenute per separare i due gruppi e sedare gli animi. Il loro intervento ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, cercando di arginare l’azione dei facinorosi più accesi. Tuttavia, il clima di tensione ha reso difficile riportare rapidamente l’ordine, e l’episodio ha gettato un’ombra sulla partita, tanto attesa per l’importanza sportiva ma purtroppo segnata da queste scene di violenza.

Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno innescato gli scontri, ma è evidente che le tensioni tra le due tifoserie erano già latenti. L’episodio solleva ancora una volta la questione della sicurezza negli stadi e della necessità di misure preventive per evitare che lo sport diventi pretesto per atti di violenza.

Il calcio dovrebbe essere un’occasione di aggregazione e spettacolo, ma scontri come quelli di oggi rischiano di allontanare le famiglie dagli stadi e danneggiare l’immagine di tutto il movimento sportivo. Ricerca foto e video di Franco Assenza

