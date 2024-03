Sconti e rimborsi: così la Regione siciliana affronta il caro voli

Il provvedimento sul caro voli presentato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è esteso a tutte le destinazioni, non solo a Roma e Milano, e offre sconti del 25% per tutti i residenti in Sicilia e del 50% per studenti, invalidi (con almeno il 67% di invalidità) e categorie a basso reddito, considerate prioritarie. Questo beneficio è esteso a tutti i cittadini europei residenti in Sicilia.

GLI SCONTI E IL RIMBORSO

Il rimborso sarà del 25% sul costo del biglietto aereo fino a un massimo di 75€ (andata e ritorno) e del 50% per le categorie prioritarie fino a 150€ (andata e ritorno). Gli aeroporti interessati sono: Palermo (PMO), Catania (CTA), Trapani (TPS), Comiso (CIY), Pantelleria (PNL) e Lampedusa (LMP).

Per ricevere il rimborso dei voli che non sono direttamente scontati dalle compagnie, e per ottenere il 25% aggiuntivo, è sufficiente collegarsi direttamente sul sito dell’Assessorato al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità in Sicilia, Alessandro Aricò, ha espresso l’auspicio che le compagnie aeree, anche le più recenti, siano incentivate a offrire più voli e nuove destinazioni per la Sicilia grazie a queste misure. Ha inoltre sottolineato che oltre 40.000 siciliani si sono già registrati per beneficiare del provvedimento, con alcuni che hanno già ottenuto il rimborso. Per coloro che hanno presentato la richiesta il 4 dicembre, il rimborso è stato erogato il 1° febbraio tramite bonifico bancario.

© Riproduzione riservata