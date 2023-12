Sconfitta per la Asd Free Ball Ragusa: Modica si impone nel derby under 19

Il match tra l’Asd Free Ball Ragusa e il Volley Modica è stato caratterizzato da un’ottima concentrazione e determinazione, con la vittoria che alla fine è stata conquistata dalla squadra più concentrata in tutte le fasi della partita.

Nel riassumere l’incontro, si può dire che il Volley Modica è stato dominante fin dall’inizio, specialmente nel primo set, concludendo la frazione con un netto 25-15 a proprio favore. Nonostante un buon avvio degli atleti di Ragusa, qualche errore di battuta e ricezione ha favorito il Volley Modica.

Il secondo set è stato combattuto, con la squadra di casa che ha dimostrato tenacia e voglia di mettere in difficoltà gli avversari. Tuttavia, la precisione e la determinazione degli ospiti hanno portato il secondo set a favore del Volley Modica, sul punteggio di 25-22, portandoli sul 2-0 nella partita.

La reazione della squadra di casa, guidata dai coach Migliore e Bottone, è stata evidente nel terzo set, dove hanno giocato un ottimo volley portando a casa il set con un punteggio identico di 25-22.

Nel set decisivo, il quarto, la squadra di Ragusa ha affrontato nuovamente alcuni dei problemi che hanno caratterizzato i primi set, e il Volley Modica ha sfruttato l’alto livello tecnico per chiudere la partita sul 3-1, vincendo il parziale con un punteggio di 25-18.

Il coach Migliore ha sottolineato la bellezza del gioco e l’impegno mostrato da entrambe le squadre. Sebbene gli errori di battuta e ricezione abbiano influito sul risultato, si è mostrato soddisfatto della prestazione della sua squadra e fiducioso nel miglioramento continuo.

Ora, senza troppo tempo per riflettere, la squadra si prepara per la prossima sfida in trasferta contro il Carlentini, in programma mercoledì 20 al Pallone Tensostatico.