Scomparso dal 23 marzo a Modica Davide Fede: avviate le ricerche, si chiede la collaborazione dei cittadini

Cresce l’apprensione per la scomparsa di Davide Fede, 45 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 23 marzo 2026. L’allarme è stato lanciato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che sottolinea come la condizione di fragilità dell’uomo renda le ricerche particolarmente urgenti.

Davide è stato visto per l’ultima volta a Modica intorno alle ore 10:30. Al momento della scomparsa indossava una tuta da meccanico di colore blu, un dettaglio distintivo che potrebbe risultare fondamentale per il riconoscimento. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essersi spostato verso altre zone della regione. In particolare, l’attenzione degli investigatori si concentra su Palermo, soprattutto nelle aree ospedaliere, e su Rosolini.

Per agevolare le ricerche, sono stati diffusi anche i dettagli fisici:

Altezza: 1,70 m

Peso: circa 65 kg

Capelli: neri e folti

Barba: nera

Occhi: verdi

Segni particolari: cicatrice sulla coscia destra

Sulla scomparsa è stata presentata denuncia ed è stato già attivato il previsto piano ricerche. Le autorità e i volontari impegnati nelle operazioni chiedono la massima collaborazione da parte dei cittadini. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi decisivo per il ritrovamento.

Chiunque abbia informazioni o ritenga di aver visto Davide è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 oppure il numero dedicato alle ricerche: 388 1894493. L’appello è rivolto in particolare alle province di Ragusa, Siracusa e Palermo, ma la diffusione deve essere la più ampia possibile perchè ogni piccolo dettaglio può essere utile a salvare l’uomo.

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