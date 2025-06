Scomparsa choc, accuse e processi: assolto Davide Avola, il marito di Giusi Pepi

Davide Avola è stato assolto dal giudice Elio Manenti, perché il fatto non sussiste. Era accusato di maltrattamenti in famiglia. Il pm Veronica di Grandi aveva chiesto l’assoluzione. Si tratta di una storia che era diventata un caso mediatico quella della scomparsa di Giusi Pepi madre di Vittoria, che si era allontanata da casa, dal marito Davide Avola e dai 5 figli, il 15 ottobre del 2018 senza lasciare alcuna traccia. Venne ritrovata a Palermo dopo un mese e parecchi appelli televisivi, il pomeriggio del 20 novembre dalla Polizia a seguito di alcune segnalazioni di persone che l’avevano vista nei pressi della Caritas.

Venne portata a Ragusa e in un luogo protetto. Poi le accuse al marito che, dopo il riavvicinamento a casa, la donna avrebbe pubblicamente ritrattato in una delle tante apparizioni in televisione. Lui, difeso dagli avvocati Anastasia Licitra e Massimo Garofalo, nel 2019 era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti perpetrati tra il 2014 e il 2018, fino a quando la donna – che si era costituita parte civile attraverso l’avvocato Salvatore Barone – era scappata, il 15 ottobre del 2018. Secondo la tesi accusatoria l’uomo aveva picchiato, maltrattato e soggiogato fisicamente, mentalmente e economicamente la moglie. Oggi è stato assolto.

© Riproduzione riservata