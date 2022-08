Scoglitti: “Così hanno distrutto il mio lido la Notte di San Lorenzo”

Hanno distrutto il lido di un celebre Hotel di Scoglitti, l’Hotel Mida. Un gesto insensato, che non si spiega se non con la voglia di vandalizzare e distruggere a qualunque costo, un gesto dettato dall’inciviltà e dall’incoscienza.

E’ la titolare dell’Hotel a spiegarci come sono andate le cose e soprattutto, cosa sta costando in termini economici ricostruire le macerie.



“Mi chiamo Daria Miccichè, gestisco insieme alla mia famiglia, da oltre 30 anni , l’HOTEL MIDA di Scoglitti, situato sulla Riviera Lanterna. Il nostro albergo ha accesso a una piccola spiaggia dotata di ombrelloni e lettini prendisole per i nostri clienti. Ho sempre lavorato con grande entusiasmo e ottimismo, che mi auguro di fortemente di continuare a mantenere….



La notte scorsa notte di San Lorenzo, il tratto di spiaggia antistante l’albergo è stato affollato da centinaia di giovani. Inermi, abbiamo assistito a un’invasione che per noi ha avuto effetti devastanti. Tutte le strutture sulla spiaggia, lettini e ombrelloni, sono andati distrutti, rotti o sfondati e spesso portati a centinaia di metri di distanza.



Il raid è andato avanti fino all’alba quando gli ultimi giovani, in alcuni casi con qualche bicchierino di troppo, hanno lasciato la spiaggia. Non è rimasto quasi nulla e oggi i nostri clienti non possono andare in spiaggia usufruendo dei servizi che solitamente forniamo. Un danno per noi e per loro. Per noi, un danno economico esorbitante. Siamo già al lavoro per ricomprare tutte le attrezzature che ci consentano di garantire i servizi, ma i costi li sosterremo noi, non certo i giovani, forse in gran parte minorenni, che hanno causato tutto questo, né le loro famiglie. Oggi noi stiamo cercando di correre ai ripari mentre loro, probabilmente, stanno riposando tranquilli nei letti delle loro abitazioni, senza nessun rimorso e forse anche senza nessun ricordo di ciò che hanno fatto.



Preciso che intorno alle 23 abbiamo chiamato le forze dell’ordine. Sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri. Ma quei giovani sono rimasti sulla spiaggia.

Ecco in quali condizioni noi operatori del turismo siamo costretti a lavorare!



Gia dagli inizi di Luglio 2022 abbiamo notato che questo tratto di spiaggia durante le ore notturne viene abitualmente affollato da una moltitudine di giovani che creano disordini di ogni genere: parcheggi selvaggi che invadono i marciapiedi, schiamazzi e urla fino all’ alba , musica a tutto volume proveniente anche da casse private posizionate sulla spiaggia. Tutto questo e’stato piu volte segnalato, sia da parte mia che da clienti dell’ hotel .



Chiedo l’intervento urgente delle autorità competenti perché si garantisca maggiore sicurezza a chi lavora e offre un servizio per il turismo a Scoglitti e nella nostra provincia. Data la prossimità della festività di ferragosto mi auguro vengano presi provvedimenti adeguati per evitare il reiterarsi di episodi analoghi”.