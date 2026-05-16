Scoglitti capitale del beach soccer: le Finali Scudetto 2026 riportano il grande sport in Sicilia

La stagione 2026 della Serie A Q8 di Beach Soccer FIGC–Lega Nazionale Dilettanti è stata ufficialmente presentata a Roma nella prestigiosa sede di “Esperienza Europa David Sassoli”, segnando l’avvio di una nuova annata per il campionato di beach soccer più longevo e competitivo al mondo.

Un appuntamento istituzionale di grande rilievo che ha visto la partecipazione dei vertici della LND, degli organizzatori delle tappe e dei partner del circuito nazionale, insieme ai rappresentanti del territorio siciliano, tra cui il promoter delle Finali Scudetto Fabio Nicosia e l’assessore allo sport del Comune di Vittoria Fabio Prelati.

Nel corso dell’evento, alla presenza del presidente LND Giancarlo Abete e del coordinatore nazionale del Dipartimento Beach Soccer LND Roberto Desini, è stato svelato il calendario ufficiale della stagione 2026, che si concluderà con l’appuntamento più atteso: le Finali Scudetto in programma a Scoglitti dal 4 al 9 agosto 2026.

Una scelta dal forte valore simbolico e identitario, perché Scoglitti è considerata la culla storica del beach soccer italiano. Proprio qui, nel 1998, nacque il movimento nazionale della disciplina e nel 2004 si tenne la prima manifestazione internazionale sotto egida FIGC-LND e FIFA. Il ritorno delle finali in Sicilia rappresenta quindi un omaggio alle origini e, allo stesso tempo, un segnale di crescita e consolidamento del movimento.

Il calendario della stagione si aprirà con la tappa di Castelsardo, dal 30 maggio al 2 giugno, debutto assoluto nel circuito ufficiale LND con la Poule Scudetto e la Finale della Supercoppa maschile. Seguiranno gli appuntamenti storici di Terracina e Lignano Sabbiadoro, fino al ritorno di Praia a Mare e all’esordio di Anzio, nuova sede del circuito 2026.

Tra conferme e novità, la Serie A Q8 2026 si conferma un format itinerante e in forte espansione, capace di valorizzare territori, turismo e cultura sportiva lungo tutta la penisola.

Sicilia protagonista con le Finali Scudetto a Scoglitti

Il momento più atteso sarà dunque il gran finale siciliano a Scoglitti, che ospiterà le Finali Scudetto maschili e femminili. Un evento che, secondo gli organizzatori, rappresenta non solo un traguardo sportivo ma anche una leva strategica di promozione territoriale.

“Scoglitti è il luogo dove tutto è iniziato e oggi torna a essere il centro del beach soccer italiano”, ha dichiarato Fabio Nicosia, sottolineando il valore storico e identitario della scelta. “Qui convivono memoria, identità e futuro: riportare le finali nella culla della disciplina è un nuovo punto di partenza per tutto il movimento”.

Soddisfazione anche dal presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND Sandro Morgana, che ha evidenziato il ruolo della regione nella crescita del beach soccer: “Le Finali Scudetto rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni e per il percorso avviato con il circuito ‘Sabbie di Sicilia’”.

© Riproduzione riservata