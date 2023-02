Sciopero dei laboratori analisi fino al 24 febbraio. La regione corre ai riparti e prepara un “piano”

E’ sciopero dei laboratori analisi. Dal oggi, 21 febbraio e sino al 24 febbraio, i rappresentanti sindacali della categoria hanno deciso di manifestare “per non fermarsi sempre”. Ad organizzare lo sciopero, il Cimest, coordinamento intersindacale della medicina specialistica ambulatoriale di territorio. Venerdì 24 febbraio a piazza Ziino a Palermo, davanti la sede dell’assessorato regionale alla Salute, si terrà una manifestazione a partire dalle ore 11. I sindacati hanno stilato un elenco di richieste indirizzate all’assessore Volo. “Chiediamo – si legge ancora nella locandina – che destini risorse reali alla salute dei cittadini con un corretto piano di fabbisogni; che abbatta le lunghissime ed inaccettabili liste di attesa; che riconosca l’importanza e il ruolo delle 1.800 strutture della specialistica accreditata”.

LA REGIONE CORRE AI RIPARI

Ma vista l’importanza dello sciopero, il cui fronto, comunque, non è compatto, la Regione siciliana corre ai ripari. Si tratta di un piano operativo che serve a limitare i disagi ai cittadini.

In particolare, prevedendo anche la possibilità che si possa fare ricorso a “prestazioni aggiuntive”, l’assessorato ha chiesto che venga disposta “con immediatezza, una rimodulazione delle attività di laboratorio, ampliando le agende e garantendo dalle 8 alle 20, le attività di accettazione, pagamento, prelievo, analisi e refertazione”. Inoltre, ha invitato le strutture a massimizzare gli spazi destinati all’accoglienza dei cittadini “per far fronte all’inevitabile incremento di afflusso che interesserà tutte le strutture pubbliche”.

L’assessorato ha previsto anche la realizzazione di un monitoraggio del “prevedibile aumento di prestazioni erogate nei singoli laboratori”. I report finali, con dati rapportati ai numeri della settimana precedente, dovranno essere trasmessi al dipartimento entro quattro giorni dalla fine delle serrate, per effettuare la necessaria e conseguente analisi dell’impatto che le manifestazioni di protesta potrebbero avere sul servizio sanitario pubblico.

Da sottolineare in fatto che, nonostante la proclamazione dello sciopero, non tutti i laboratori analisi hanno aderito. In provincia di Ragusa, infatti, molti laboratori hanno garantito il servizio ai cittadini.