Bilancio Regione: si a variazione, proroga precari e accorpamenti laboratori analisi

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato le variazioni di bilancio per circa 68 milioni di euro. Un emendamento aggiuntivo proposto dal governo ha permesso di prorogare fino al 28 febbraio i contratti per i lavoratori amministrativi impegnati nell’emergenza Covid, con il sostegno di diversi gruppi parlamentari.

Un altro emendamento ha permesso ai laboratori di analisi siciliani più piccoli di adempiere all’obbligo di effettuare almeno 200.000 prestazioni all’anno entro il 30 giugno 2023. Questa norma non comporta alcuna spesa per la regione e aiuta i laboratori più piccoli a soddisfare un iter burocratico complesso senza distogliere risorse dalle loro attività diagnostiche. Inoltre, riconosce il lavoro svolto da queste strutture durante la pandemia per supportare il sistema sanitario regionale, alleggerendo il carico di esami e tamponi legati al Covid.

