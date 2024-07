Orietta Berti in concerto a Pozzallo: al via “Marefestival eventi”

“La musica ed il canto sono per me un’abitudine della vita. Esprimo me stessa attraverso il canto che, insieme alla musica, permette di unirmi al pubblico nella condivisione di un’emozione, una grande emozione che ne racchiude molte altre. E’ un connubio tra parola e nota, una chimica che si crea e inizia a danzare nella melodia, in modo tale da creare questa magia che si trasforma in emozione e che coinvolge l’interprete in tutto se stesso, per poi trasmettersi agli altri come un vento caldo”. Parola di Orietta Berti, la protagonista del primo appuntamento di Marefestival eventi, il progetto di cinque appuntamenti di richiamo promosso dal Comune di Pozzallo con il sostegno della Regione e l’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency.

Orietta Berti lunedì 29 luglio in piazza delle Rimembranze

Lunedì 29 luglio, dunque, alle 21,30, la sua esibizione in piazza delle Rimembranze. La cantante s’impone all’attenzione del pubblico con le canzoni di Suor Sorriso nella primavera del ’64. Il successo popolare arriva nel giugno 1965 quando vince clamorosamente Un Disco per l’Estate con la canzone Tu sei quello. Da quel momento una escalation di successi, non solo per le sue indubbie doti vocali ma anche per la simpatia e per la spontaneità che la contraddistinguono. Dal 1966 al 1992 ha partecipato per ben undici volte al Festival di Sanremo. Ha preso parte dieci volte a Un Disco per l’Estate ottenendo sempre ottimi piazzamenti grazie anche ai grandissimi consensi di pubblico. Dal ’68 al ’74 è stata una delle protagoniste di Canzonissima riuscendo sempre ad entrare nella finalissima, spesso unica cantante donna rimasta in gara grazie ad un corposo apporto di cartoline voto.

“Un concerto di grande richiamo per la città di Pozzallo e per i turisti e i visitatori che ci verranno a trovare – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – questo cartellone di eventi legato al Marefestival non poteva cominciare in maniera migliore”. E il vicesindaco Raffaele Monte aggiunge: “Davvero una presenza interessante sul palco della nostra piazza principale, capace di unire varie generazioni. Sono contento che Orietta Berti abbia deciso di venire a Pozzallo in questo momento caldo dell’estate. Un appuntamento da non perdere”.

© Riproduzione riservata